Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 6 febbraio 2022

La prima domenica pomeriggio del mese di febbraio del ’22 coincide con il giorno post finale del Festival di Sanremo che come tradizione vede l’appendice all’Ariston di Domenica in. Ecco dunque che vediamo da subito nettamente al comando la curva blu di Rai1 con Domenica in, curva questa che scorre per tutto il periodo nel corridoio che va dal 30 al 35% di share, con la curva arancione di Amici di Maria De Filippi che scorre piatta nei pressi della linea del 15% di share. In termini di valori assoluti la curva di Domenica in si porta nella prima parte a sfiorare i 6 milioni di telespettatori, per poi stabilizzarsi poco sopra la linea dei 5 milioni di telespettatori.

La curva arancione di Amici di Maria De Filippi bazzica, un po’ come è accaduto a Striscia la notizia in questa ultima settimana, fra i 2 e i 3 milioni di telespettatori, mentre la curva verde di In mezz’ora si stabilizza poco sotto il milione di teste,dopo aver superato alle 14 i 2 milioni di telespettatori con i Tg Regionali.

Terminato Amici la curva arancione di Canale 5 scende poco sotto la soglia del 15% di share, poco sopra i 2 milioni di telespettatori, mentre il finale di Domenica in Speciale Sanremo sfiora i 6 milioni di telespettatori ed il 30% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 26% di share e 6 milioni di teste, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro nei pressi della soglia del 20% di share e 4,5 milioni di telespettatori, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 15% di share e 3,5 milioni di telespettatori.