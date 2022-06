Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 5 giugno 2022

Partiamo dunque con l’analisi dell’andamento degli ascolti del pomeriggio festivo di ieri dalle ore 14 con la curva blu dell’ultima puntata di Domenica in al comando subito sotto la linea del 20% di share. Segue la curva verde dei Tg Regionali al 15% di share, mentre il trenino delle soap con Beautiful e Una vita vede la curva arancione di Canale 5 subito sotto la soglia del 15% di share. La curva verde di Rai3 poi con In mezz’ora si posiziona subito sotto la linea del 10% di share.

La curva blu dell’ultima puntata di Domenica in prende a salire per poi chiudere attorno al 24% di share, con la curva arancione di Canale 5 che si posiziona nei pressi della linea del 10% di share. La curva blu di Rai1 rimane in testa sopra la linea del 20% con chiusura al 25% con lo Speciale Tg1 per il Giubileo di platino della Regina d’Inghilterra Elisabetta, per poi calare sotto la soglia del 20% con Da noi a ruota libera.

La sfida dei preserali è vinta dalla curva blu di Rai1 con L’eredità che tocca il 27% di share, mentre la curva arancione di Avanti un altro si posiziona subito sotto la linea del 20% di share, con la curva verde dei Tg Regionali che arriva al 14%.