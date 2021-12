Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 5 dicembre 2021

Se c’è un prodotto che può tener testa ad una corazzata del calibro di Amici di Maria De Filippi, questo è sicuramente la Domenica in di Mara Venier. Anche la fotografia dell’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri è davvero inequivocabile. Ci sono due appuntamenti che fagocitano il pomeriggio del giorno dei festa televisivo: Amici e Domenica in. Proprio come accadeva fino a sabato scorso con Tu si que vales e Ballando con le stelle. Possiamo dunque tranquillamente dire che Domenica in e Ballando con le stelle (di cui non a caso si è parlato anche ieri nella prima parte del programma diretto da Mara Venier) sono i due prodotti di Rai1 che riescono a tener testa alle due corazzate made in Maria De Filippi. Anche ieri infatti vediamo i due programmi che scorrono nel nostro grafico delle curve minuto per minuto ampiamente sopra rispetto alle altre Reti, a cavallo cioè della soglia del 20% di share, mentre è la curva verde di Lucia Annunziata e del suo In mezz’ora che tiene botta sulle altre guadagnandosi la medaglia di bronzo degli ascolti del pomeriggio domenicale, con un prodotto diversissimo rispetto ai due di cui sopra.

Ma andiamo con ordine e vediamo le nostre curve partendo dalle ore 14 con le linee di Rai3 con i Tg Regionali, Rai1 con Domenica in e Canale 5 con Amici che si posizionano a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share. A seguire vediamo le curve dei due programmi leader del pomeriggio festivo vicine fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Amici leggermente sopra, questo durante il talk su Ballando con le stelle a Domenica in. Poi la curva di Amici resta sopra, con la curva di Domenica in che calata al 17% durante la pubblicità, torna poi al 20%, cosa che accade anche a fine trasmissione, con la curva di Canale 5 che scende al 16% a fine emissione di Amici. In questo frangente resta nettamente al comando Domenica in sulle prime battute di Verissimo.

Sale poi la curva di Canale 5 con Verissimo toccando il 21%, con la curva di Rai1 con lo Zecchino d’oro che scorre poco sopra la linea del 15% di share e questo per tutto il periodo della messa in onda, battendo poi la curva arancione di Verissimo che strada facendo scivola sotto la soglia del 15% di share. La curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali arriva l 13%, con la linea arancione di Caduta libera che tocca la curva blu del finale dello Zecchino d’oro arrivando al 18% di share.