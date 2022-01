Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 30 gennaio 2022

L’ultima domenica pomeriggio del mese di gennaio del ’22 vede nettamente al comando la curva blu di Rai1 con Domenica in, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share raggiungendo il picco durante l’intervento di Loretta Goggi al 22%, con la curva arancione del Diario di Amici di Maria De Filippi che parte attorno al 16% di share, per poi cedere qualcosa strada facendo, quindi assestarsi a cavallo della linea del 15% di share. La curva verde di Rai3 parte al 16% con i Tg Regionali per poi posizionarsi sulla linea del 10% di share con In mezz’ora. A proposito del programma condotto da Lucia Annunziata vediamo la curva verde che si alza ad inizio trasmissione fin verso l’11% di share, grazie all’effetto novità con le tre giornaliste Rai fra le più rappresentative a far domande ai politici di turno: Monica Maggioni, Simona Sala e Bianca Berlinguer e la conduttrice Lucia Annunziata novella Jader Jacobelli.

Terminato il Diario di Amici la curva arancione di Canale 5 resta nei pressi della soglia del 15% con il varietà Verissimo, in leggera crescita strada facendo, ma con la curva blu del varietà di Rai1 sempre al comando. Domenica in chiude al 20% di share, Calo poi della curva di Rai1 con il varietà Da noi a ruota libera, con la curva di Verissimo che in questo lasso di tempo si alza di un paio di punti rispetto a prima. La curva verde del Kilimangiaro si porta sulla soglia del 10% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 25% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro nei pressi della soglia del 20% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 15% di share.