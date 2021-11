Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 28 novembre 2021

Testa a testa nel pomeriggio di ieri fra Domenica in e Amici, con le curve che si posizionano entrambe a cavallo della linea del 20% di share, con la linea blu del varietà diretto e condotto su Rai1 da Mara Venier che prevale fino alle ore 16 circa, per poi cedere lo scettro ad Amici di Maria De Filippi nell’ultima mezz’ora di sovrapposizione. Poi la curva di Canale 5 cala fin verso la soglia del 15% di share con Verissimo e con la curva di Domenica in che prevale nettamente al 20% durante la mezz’ora di sovrapposizione con il programma condotto da Silvia Toffanin.

Poi testa a testa fra Da noi a ruota libera e Verissimo con la curva del programma di Rai1 che prevale nella prima parte della sfida e poi con la curva del programma di Canale 5 che prevale nell’ultima parte di sovrapposizione fra le due proposte, ma sempre con una forbice ridottissima fra le due trasmissioni.

Come sempre in vantaggio la curva blu di Rai1 nella sfida dei preserali, curva questa con L’eredità che tocca il 22% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Caduta libera che si ferma al 19% di share. La linea verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali si ferma al 15% di share.