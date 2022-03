Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 27 marzo 2022

L’ultima domenica del mese di marzo del ’22 vede subito dalle ore 14 l’impennata della curva blu di Rai1 che si porta con la Domenica in di Mara Venier subito in testa sopra la linea del 20% di share già nel primo blocco dedicato al conflitto in Ucraina, con la curva di Rai3 con i Tg Regionali che arriva al 17% di share, per poi scendere al 13% con il Tg3 e poi sotto la linea del 10% con In mezz’ora. La curva arancione di Canale 5 si posiziona nel corridoio che va dal 10 al 15% di share con il varietà Scene da un matrimonio.

La curva blu di Rai1 poi resta nettamente al comando con Domenica in , raggiungendo il picco in share durante l’intervista a Stefano De Martino, in particolare durante i momenti comici del giudice di Amici con Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Poi calo della curva di Domenica in sotto la soglia del 20%, per poi risalire oltre la linea del 20% durante il momento con Arisa e Vito Coppola. Poi la curva arancione di Canale 5 va al comando con Verissimo terminata Domenica in toccando il 20% di share poco dopo le cinque e mezza. La curva di Da noi a ruota libera, partita al 15% poi cresce e complice il calo di Verissimo si porta al comando chiudendo la puntata al 17% di share, con la curva del Kilimangiaro su Rai3 poco sopra la soglia dl 5% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 24% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro di qualche punto sopra la linea del 15% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 10% di share.