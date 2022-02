Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 27 febbraio 2022

L’ultima domenica del mese di febbraio del ’22 vede all’inizio un testa a testa fra le curve di Canale 5 con Amici e di Rai1 con Domenica in a cavallo della linea del 20%, con la curva dello spettacolo musicale di Maria De Filippi che poi prende il comando nel corridoio che va dal 20 al 25% di share e con la curva del varietà di Mara Venier che si posiziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Molto bene in questo frangente la curva verde di In mezz’ora in più, stabile,che tocca il 10% di share, dato più alto da inizio anno, facendo il pieno nella fascia più alta del pubblico della domenica pomeriggio con il 18% di share.

Nel corso del pomeriggio, dopo la fine di Amici, vediamo la curva arancione di Canale 5 che cala con Verissimo poco sopra la linea del 15% di share, toccata e in alcuni frangenti superata dalla curva blu della parte finale di Domenica in con Arisa. Calo poi della curva verde di Rai3 con Rebus e risalita con il Kilimangiaro che arriva al 9% di share. La curva blu di Da noi a ruota libera scorre poco sotto la soglia del 15% di share, con la curva arancione di Verissimo poco sopra la linea del 15% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 26% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro nei pressi della soglia del 20% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 14% di share.