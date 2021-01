Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel dell’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri, domenica 24 gennaio 2021, come sempre dalle ore 14 con il consueto primato della curva verde di Rai3 con i Tg Regionali, curva questa che tocca il 16% di share. Segue la curva di Rai1 che poi agguanta subito il primato con la partenza di Domenica in curva questa che va ad avvicinarsi alla linea del 20% di share e con la curva arancione di Canale 5 che segue con Beautiful e Il segreto sulla linea del 10% di share.

Il pomeriggio prosegue con la curva blu di Rai1 con la Domenica in di Mara Venier che mantiene il primato per tutto il periodo toccando proprio la linea del 20% di share durante l’intervista con Teo Mammucari, blocco questo con il miglior flusso in share, mentre il blocco precedente dedicato al Covid appare più traballante e meno ficcante. Seguono poi appaiate le curve delle soap di Canale 5 e del talk di Rai3 In mezz’ora sulla linea del 10%, curva quella verde di Rai3 che poi cala progressivamente, mentre quella di Canale 5 appare più stabile.

Calo poi della curva blu di Rai1 durante la seconda parte di Domenica in, curva questa che arriva ad appoggiarsi sulla linea del 15% di share, mentre la curva di Canale 5 poi sale con Domenica live di un paio di punti, arrivando a toccare la curva blu del varietà Endemol Da noi a ruota libera, che aveva fatto calare ulteriormente la curva blu di Rai1 fin verso il 13% di share e con la curva verde del Kilimangiaro di Rai3 che arriva all’11% di share.

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca sul finale il 26% di share, seguita dalla curva di Caduta libera poco sopra il 15%, toccata dalla curva verde del Tg3 e Tg Regionali.