Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 23 maggio 2021

Partiamo come sempre nella nostra analisi del pomeriggio dalle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando al 17% di share, quindi abbiamo la curva blu di Rai1 che si porta al comando con le prime battute di Domenica in a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Terminati i notiziari regionali della terza rete la curva di Rai3 cala fin verso il 13% e ancora più giù stabilizzandosi attorno al 5% di share con il programma In mezz’ora. La curva blu di Domenica in resta sempre al comando a cavallo della linea del 15% di share, con la curva di Domenica live che si porta al 12%.

Al comando poi ci va la curva marrone di Tv8 con la telecronaca diretta del Gran premio di Monaco di Formula 1, linea questa che resta a cavallo della linea del 15% per tutta la durante della corsa automobilistica. In seguito si porta nettamente al comando la linea rossa di Rai2 con la diretta delle fasi finali della tappa del Giro d’Italia, curva che arriva al 21% di share.

Terminata Domenica in la curva arancione di Domenica live sale fin verso il 19% di share guadagnandosi il primo posto e con la curva blu di Rai1 con il varietà Da noi a ruota libera che s ferma sulla linea del 15% di share. La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell’Eredità che parte al 14% e chiude al 25% di share, seguita dalla curva arancione di Avanti un altro che tocca il 16% di share, mentre la curva verde della fascia informativa trasmessa da Rai3 arriva fin verso il 15% di share.