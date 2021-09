Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 19 settembre 2021

Partiamo con l’analisi degli ascolti minuto per minuto del pomeriggio di ieri alle ore 14 con le curve di Rai1, Canale 5 e Rai3 che si toccano sulla linea del 15% di share. In seguito è la curva di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici a prendere il sopravvento andando al comando sulla linea del 20% di share e toccando in corso d’opera il 24% di share. Segue appoggiata sulla linea del 15% di share la curva blu di Rai1 con Domenica in, seguita dalla curva verde di Rai3 con In mezz’ora.

Nel corso del pomeriggio cresce la curva rossa di Rai2 che arriva a toccare il 10% di share con la telecronaca del mondiale di ciclismo, mentre la curva di Canale 5 cala fin verso il 15% di share con Verissimo. Testa a testa nei pressi della linea del 15% di share fra le curve di Verissimo (che prevale) e Da noi a ruota libera (di poco sotto) mentre la curva verde di Rai3 è terza poco sopra la soglia del 5% di share.

Come sempre molto bene la curva blu di Reazione a catena che tocca il 26% di share, mentre le curve di Canale 5 con Caduta libera e Rai3 con il Tg 3 e i Tg Regionali si fermano nei pressi della soglia del 15% di share.