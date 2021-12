Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 19 dicembre 2021

A braccetto come solo due amiche sanno essere, esattamente come lo sono Mara Venier e Maria De Filippi, le curve di Rai1 e di Canale 5 ieri si tenevano per mano a cavallo della linea del 20% di share, con quella di Amici un passo in avanti e con quella di Domenica in subito dietro, per una camminata che ha lasciato molto indietro le altre reti, con quella di Rai3 con In mezz’ora che prevale sulle altre, grazie ad un offerta totalmente diversa rispetto a quella delle due reti leader.

Ma andiamo con ordine e vediamo le nostre curve partendo dalle ore 14 con la linea blu di Domenica in che si porta al comando sulla linea del 20% di share, subito seguita dalla curva arancione di Amici che poi al primo nero di Rai1 si porta davanti per poi essere raggiunta strada facendo da Domenica in. Resto del pomeriggio con la curva di Amici che si posiziona attorno al 21% di share e con la curva di Domenica in subito sotto, mentre la curva di Rai3 con In mezz’ora è nettamente terza poco sopra la soglia del 5% di share, poi raggiunta dalla curva rossa di Rai2. Vittoria poi netta di Domenica in al 20% nella prima mezz’ora di Verissimo che riparte dal 16% di share.

Calo poi della curva blu di Rai1 con la fine di Domenica in fin verso il 13% durante lo Speciale Telethon, ma calo pure della curva di Canale 5 con Verissimo fin verso il 15% di share, risultando comunque in testa. La curva verde di Rai3 risale al 10% con il Kilimangiaro. Sfida dei preserali vinta nettamente dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 24% di share, mentre le repliche di Caduta libera si fermano al 17% di share.