Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021

Si assottiglia sempre di più la forbice degli ascolti fra Domenica in ed Amici in questa inedita sfida domenicale fra le due amiche Mara Venier e Maria De Filippi, come potrete vedere nel grafico delle curve minuto per minuto a fine post. La seconda parte del pomeriggio vede avanti Canale 5 con Verissimo, mentre fra le altre offerte si conferma unica vera competitor Camila Raznovich con il suo Kilimangiaro su Rai3. Anche di domenica la sfida dei preserali è vinta dall’Eredità su Caduta libera.

Ma andiamo a vedere le nostre curve degli ascolti minuto per minuto partendo come sempre dalle ore 14 con la curva dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete della Rai al comando fin verso il 16% di share, poi assistiamo ad un testa a testa con pareggio fra le curve di Rai1 e di Canale 5 nel corridoio che va dal 15 al 20% di share con i varietà Domenica in ed Amici e con la curva verde di Rai3 che progressivamente va a calare prima con il Tg3 e poi con un film. A seguire abbiamo sempre un a testa fra le curve di Amici ed Domenica in, con la prima che in questo frangente prevale. Poi con la chiusura di Domenica in e la fascia informativa del Tg1 prima e Da noi a ruota libera poi vediamo la linea blu che scende al di sotto della soglia del 15% di share, con la curva verde di Rai3 che sale grazie al Kilimangiaro fin verso il 7% di share.

Come sempre in vantaggio la curva blu di Rai1 nella sfida dei preserali, curva questa con L’eredità che tocca il 22% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Caduta libera. La linea verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali si ferma al 14% di share.