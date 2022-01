Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 16 gennaio 2022

La terza domenica pomeriggio dell’anno vede un bel testa a testa nella prima parte del pomeriggio fra le curve di Amici e Domenica in, entrambe che scorrono in crescita nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai5 appoggiata sulla linea del 15% di share. Poi vediamo la curva arancione di Amici al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la curva blu di Domenica in che fibrilla al secondo posto nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Terza la curva verde di Rai3 con In mezz’ora che si porta a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Terminato Amici la curva blu di Domenica in va al comando per un periodo al 20%, in calo poi nella parte finale del programma, quando vediamo tornare al comando la curva arancione di Canale 5 con il varietà Verissimo che tocca il 20% di share. La curva verde di Rai3 con il Kilimangiaro è terza nel corridoio che va dal 5 al 10% di share. Equilibrio sostanziale nella sfida fra Da noi a ruota libera e Verissimo sulla linea del 15% di share, con il programma di varietà di Rai1 che prevale al 16% ad inizio e fine emissione.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 25% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro fra il 15 ed il 10% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 14% di share.