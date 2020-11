Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di domenica 15 novembre 2020 con la curva di Rai3 al comando con i soliti Tg Regionali al 18% di share, mentre la curva blu di Rai1 con la sigla di Domenica in si trova nei pressi della soglia del 15% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con il trenino delle soap che arriva alla fine dei conti ad appoggiarsi sulla linea del 10% di share.

A seguire abbiamo il decollo della curva blu di Rai1 con Domenica in che tocca il muro del 20% di share, mentre la curva arancione di Canale 5 che segue poco sopra il 10%. La curva verde di Rai3 con In mezz’ora parte sulla linea del 10% di share, in calo di un paio di punti, con la curva nera di La7 con il nuovo programma L’aria di domenica che si mischia con tutte le altre curve a metà strada nella corsia che va dallo 0 al 5% di share.

Nel corso del pomeriggio poi vediamo la curva di Domenica in sempre ad alti livelli chiudendo attorno al 20% di share, quindi la curva blu cala con Da noi a ruota libera fin sotto la soglia del 15%, superata poi dalla curva arancione di Domenica live su Canale 5 che tocca il 15% di share e con la curva verde del Kilimangiaro che tocca il 10%.

La sfida del preserale vede al comando la curva blu di Rai1 con il consueto appuntamento con l’Eredità che chiude al 24% di share, mentre la curva di Caduta libera scorre di un paio di punti sotto, a sua volta seguita dalla linea verde del Tg3 e dei Tg Regionali.