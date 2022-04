Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 10 aprile 2022

La domenica delle Palme del ’22 vede subito dalle ore 14 in testa la curva blu di Rai1 che si porta con la Domenica in di Mara Venier fin verso la linea del 20% di share in netta crescita durante l’ospitata di Jovanotti quando arriva al 24% di share. Segue la curva di Rai3 con i Tg Regionali che arriva al 15% di share, per poi scendere al 10% con il Tg3 e poi sotto la linea del 10% con In mezz’ora. La curva arancione di Canale 5 si posiziona al secondo posto piatta sulla soglia del 10% di share con il varietà Scene da un matrimonio e il trenino delle soap.

La curva blu di Rai1 poi scende fin verso il 20% di share per poi arrivare attorno al 17% con i saluti di Mara e la curva di Canale 5 che con Verissimo che si ringalluzzisce fino a toccare e superare la linea blu durante il Tg1 flash. La curva di Da noi a ruota libera scorre a cavallo della linea del 15% di share, poi in calo sul finale, con la curva arancione di Verissimo che resta per poco al comando sulla linea del 15% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 24% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro di qualche punto sopra la linea del 15% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia dell’11% di share.