Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 1 gennaio 2023

Prima domenica dell’anno e primo pomeriggio per il pubblico italiano alle prese con una giornata di festa dal sapore particolare com’è il Capodanno, vinto nettamente dalla puntata in diretta di Domenica in che domina tutta a fascia pomeridiana televisiva. Segue il Concerto di Capodanno proposto in differita da Vienna su Rai2, mentre tutto il resto è sottofondo.

Partiamo dunque dalle ore 14 con la curva blu di Rai1 al comando proprio con Domenica in, curva questa che si porta fin verso il 24% di share nella prima parte e con la curva di Rai2 con la differita da Vienna del Concerto di Capodanno che arriva al 20% di share. Segue al terzo posto la curva di Canale 5 con l’ennesima riproposizione del film che ha dato il titolo all’omonimo varietà di Maria De Filippi C’è posta per te, curva questa che scorre sulla linea del 10%.

La curva di Domenica in poi vola fin verso la linea del 25% di share, per poi chiudere la sua cavalcata alle 17 al 20% di share, con la curva di Canale 5 in calo sotto la soglia del 10% con il film Natale a quattro zampe. Sale poi la curva verde di Rai3 con il varietà Kilimangiaro che raggiunge la curva di Canale 5 proprio sulla linea del 10%, superando la curva blu di Rai1 che nel frattempo era crollata con l’ennesimo Speciale Tg1 sulla morte del Papa emerito Benedetto decimo sesto.

La sfida del preserale vede in testa la curva blu di Rai1 che si rende protagonista di un decollo niente male, toccando con l’Eredità il 23% di share, seguita dalle repliche di Caduta libera e dalle dirette del Tg3 e dei Tg Regionali, con la relativa curva verde che arriva al 16% di share.