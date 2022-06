Analisi Auditel del mattino di sabato 18 giugno 2022

Si parte con la nostra analisi Auditel della televisione del mattino come sempre dalle ore 7 con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 in leggero vantaggio sulla curva blu di Rai1 con Tg Parlamento sette giorni, la prima che tocca il 16% la seconda che si appoggia sulla linea del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il segnale di Rai news che tocca il 10% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta di poco dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 22% di share e con la curva blu del Tg1 che pure arriva a quella soglia riducendo la forbice di svantaggio degli ultimi giorni. Segue la curva nera di Omnibus che scorre sulla linea del 5% di share.

Abbiamo poi la curva blu di Rai1 che domina tutta la mattina con il varietà del fine settimana estivo della prima rete Weekly, curva questa che scorre nei pressi della soglia del 20% sostanzialmente per tutto il periodo. Calo poi della curva di Canale 5 fin sotto la soglia del 10% di share con X Style & company, con risalita corrispondente alla replica di Forum che tocca il 17% di share.

La curva di Rai1 poi risale fino a sfondare il muro del 20% di share con Linea verde sentieri prima e Linea verde life poi, che fa il record assoluto, pure impattando con la curva arancione del Tg5 delle ore 13, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 14% e quella azzurra di Studio aperto leggermente sotto. La curva blu del Tg1 delle 13:30 fa meglio di tutti arrivando al 28% di share.