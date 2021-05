Analisi Auditel del mattino di mercoledì 19 maggio 2021

Partiamo dalla nostra analisi Auditel della tv del mattino con un testa a testa al comando con le curve di Canale 5 con Prima pagina e Rai3 con Buongiorno Italia a cavallo della linea del 15% di share La curva blu della prima parte di Unomattina è al terzo posto fra il 13 ed il 15% di share. Segue poi la curva nera di Omnibus che tocca il 5% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 vede in testa la curva blu del Tg1 che arriva al 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si appoggia sulla linea del 20% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Agorà poco sotto la soglia del 10% di share. In seguito vediamo le curve di Rai1 e di Canale 5 con Unomattina e Mattino 5 che scorrono appaiate nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con la curva di Canale 5 che poi scende sulla linea del 15% e quella di Rai1 con Storie italiane che si porta sola al comando al 19% di share, per poi cedere il posto alla curva arancione di Forum che tocca la linea del 20% di share.

Nella sfida del mezzogiorno vediamo la curva arancione di Forum nettamente al comando fin verso il 20% di share, con la curva blu di E’ sempre mezzogiorno sostanzialmente piatta di un filo sopra la linea del 15% di share. La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 21% di share, mentre la linea rossa del Tg2 si ferma al 14%, ma meglio di tutte e due fa la curva blu di Rai1 con il Tg1 delle 13:30 che tocca la soglia del 25% di share.