Analisi Auditel del mattino di martedì 24 agosto 2021

Partenza della nostra analisi degli ascolti minuto per minuto del mattino di ieri con la curva arancione di Canale 5 al comando dalle 7 con la Prima pagina del Tg5, curva questa che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share e con la curva blu del Tg1 delle 7 e di Unomattina che segue arrancando sotto la linea del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il segnale di Rai news fra il 5 e l’8% di share, quindi “toccanti” le curve di La7 e di Rai2 attorno alla soglia del 5% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5, curva questa che tocca il 24% di share, grazie al traino della sua Prima pagina, mentre la curva blu del Tg1 si ferma al 21% di share. La curva verde di Agorà sulla terza rete segue e si ferma attorno al 9% di share. Nel corso della mattinata poi la curva blu di Unomattina è nettamente in testa nella corsia che va dal 15 al 20% di share, mentre la curva arancione di Canale 5 con Morning news è altalenante, ma sempre al secondo posto fra il 10 ed il 14% di share.

La curva blu di Rai1 resta sempre in testa durante il varietà Dedicato fin verso il 17% di share, mentre la curva di Canale 5 poi va in testa al 16% con la replica di Forum e con la curva blu di Rai1 che scende fin verso il 13% durante la Santa Messa e poi in salita al 14% con la replica di Don Matteo. La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che arriva al 24% di share, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma all’11% di share. La curva blu del Tg1 delle ore 13:30 arriva al 24% di share.