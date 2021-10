Analisi Auditel del mattino di martedì 19 ottobre 2021

Salite a bordo della nostra quotidiana rubrica di analisi Auditel che oggi vi porterà a fare un giro nel territorio, spesso inesplorato, della televisione del mattino. Preparatevi dunque alle nostre curve che rappresentano la fotografia, sempre nitidissima, dell’andamento degli ascolti del periodo preso in considerazione, molto di più e meglio dei classici dati medi che trovate nei vari post degli ascolti. Partiamo dunque con l’analisi della mattinata di ieri dalle ore 7 con la curva arancione di Canale 5 al comando con la Prima pagina del Tg5 che tocca il 18% di share. Seguono appaiate e che praticamente si fanno concorrenza fra di loro, le curve di Unomattina e Buongiorno Italia, entrambe nei pressi della soglia del 15% di share.

Distaccatissima la curva nera di Omnibus che pareggia con le repliche dei telefilm storici diffusi da Rai2. A seguire testa a testa poco sopra la soglia del 15% di share, fra le curve di Mattino 5 e Unomattina, con la curva verde di Agorà che si ferma a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share. Con la partenza di Storie italiane la curva blu primeggia, per poi cedere qualche punto, con l’effetto di permettere alla curva arancione di Canale 5 con Forum di passare in testa.

Forum resta in testa pur con la partenza di E’ sempre mezzogiorno e la relativa curva che resta incollata per tutto il tempo alla linea del 15% di share. Bene la curva rossa di Rai2 con I fatti vostri che tocca la linea del 10% di share, pareggiando con il Tg3. Gli ascolti del Tg vedono in testa il Tg5 delle 13 che tocca il 21% di share, seguito dal Tg2 che non va oltre il 15% e da Studio aperto che si ferma al 13% di share. Fa meglio di tutti la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 25% di share.