Analisi Auditel del mattino di lunedì 6 giugno 2022

Ieri è partita la nuova programmazione del day time della Rai e qui nella nostra rubrica di analisi Auditel andremo a radiografare con le nostre curve dello share minuto per minuto l’andamento degli ascolti e oggi partiamo dal mattino dalle ore 7, dove vediamo in testa la curva arancione della Prima Pagina del Tg5 che scorre poco sopra la linea del 15% di share. Segue la curva verde di Buongiorno Italia su Rai3, in crescita poi con Buongiorno regione quando tocca il 16% e raggiunge la curva di Canale 5. Segue solo terza la curva blu di Tg1mattina, curva questa che si posiziona a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15%. Abbiamo poi la curva nera di Omnibus che tocca l’8% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che beneficia del traino di se stesso toccando il 22% di share. La curva blu del Tg1 si ferma sulla linea del 20%, mentre la curva verde di Agorà estate si posiziona poco sopra la linea del 5% di share. Risulta essere al comando la curva blu con Unomattina estate fin verso il 20% di share, poi in leggero calo quando inizia la replica di Forum che poi va al comando toccando il 21% di share. ma in successivo calo. Buona e sopra le aspettative la partenza di Camper che si mantiene più o meno sui livelli di E’ sempre mezzogiorno, certamente con un competitor in meno quale era Fatti vostri che andava ormai sempre sulle due cifre.

La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, mentre Tg2 e Studio aperto si fermano al 16% di share, ma fa meglio di tutti la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 25% di share. Domani sarà la volta dell’analisi Auditel del pomeriggio.