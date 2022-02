Analisi Auditel del mattino del 24 febbraio 2022 e la leadership dello Speciale Tg1

Successo di ascolti per la lunga edizione straordinaria del Tg1 di ieri mattina condotta dalla direttrice del primo telegiornale italiano Monica Maggioni. Vediamo subito l’andamento degli ascolti della mattinata di ieri, quella segnata dall’attacco della Russia all’Ucraina, documentato dalle ore 7 da una edizione straordinaria del Tg1, grazie alle nostre curve minuto per minuto. Per una volta vediamo dunque nella fascia 7-8 leader proprio la curva blu del Tg1 che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share, schiacciando la curva arancione della Prima pagina del Tg5 sulla linea del 15% di share e costringendo la curva verde di Buongiorno Italia poco sopra la soglia del 10% di share.

Per una volta dunque la curva di Rai1 riesce a stare sopra le curve di Canale 5 e di Rai3 che solitamente la precedono in questa difficile fascia oraria. La curva nera di Omnibus su La7 si ferma nei pressi della soglia del 5% di share, Crescendo rossiniano poi per la curva dell’Edizione speciale del Tg1 che sfiora il 30% di share e rimane nettamente leader fino alle ore 11, per poi calare al 21% nell’ultima ora di messa in onda, con la curva di Canale 5 con Mattino 5 e con Forum costretta sotto la linea del 20% di share.

Calo poi della curva di Rai1 terminato lo Speciale condotto da Monica Maggioni e iniziato il varietà di Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno fin verso la linea del 15% di share, con la curva del Tg5 delle 13 che tocca il 25% di share e quella del Tg2 ferma al 17% di share. Meglio di tutti fa la curva del Tg1 delle 13:30 che tocca il 30% di share.