Analisi Auditel del day time e prime time di martedì 17 settembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della giornata di ieri

Partiamo dalle ore 7 con la curva arancione di Canale 5 al comando con la Prima pagina del Tg5, curva questa che si porta dal 20 al 25% di share. Segue fra il 15 ed il 18% di share la curva blu di Tg1 mattina, mentre la curva nera di Omibus arriva al 7% di share, toccata dalla curva verde di Rai3 con Rai news. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 al 29% di share, con la curva blu del Tg1 che tocca il 22%. La curva verde di Agorà è sotto la linea del 5%, mischiata con le altre.

Nel resto della mattina vediamo un testa a testa fra le curve di Unomattina e Mattino 5 news, con quella di Canale 5 che prevale all’inizio e poi cala raggiungendo la curva blu di Rai1 sotto la linea del 20% di share. Poi è la curva arancione di Canale 5 resta per poco in testa con Forum, toccata dalla curva blu di Rai1 con E’ sempre mezzogiorno in calo poi sulla linea del 15% di share. Segue la curva azzurra di Studio aperto al 14%.

La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share, mentre il Tg5 si ferma al 24% ed l Tg2 al 15% di share. La curva dei Tg Regionali arriva al 21%. Passando al pomeriggio vediamo la curva arancione di Canale 5 in testa con il trenino delle soap al di sopra della linea del 15% di share. Segue la curva blu di Rai1 con La volta magazine e La volta buona che parte dal 10% e arriva al 18% di share. Sale poi la curva di Rai1 con Il Paradiso delle signore fino al 17% di share. La curva rossa di Ore 14 e quella gialla dello Sportello di Forum arrivano la prima al 10% la seconda all’8% di share

Sale decisamente poi decisamente la linea blu di Rai1 con La vita in diretta quando arriva al 24% di share, per poi stabilizzarsi al 20%, mentre la curva arancione di Pomeriggio 5 percorre il percorso opposto partendo dal 19% delle soap fino al 12% di fine puntata. La sfida del preserale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 22% di share, con la curva arancione della Ruota della fortuna però subito sotto. Da segnalare la curva marrone di Sky Sport Uno che trasmetteva Juventus-PSV di Coppa campioni che sfiora il 5% di share, unita al 2% della curva fucsia di Sky calcio 252, entrambe che frenano i quiz delle ammiraglie, più quello di Rai1. La curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali arriva al 15% di share.

In prima serata poi picco del 30% della curva blu di Affari tuoi, poi dominio della curva arancione di Temptation island che poi tocca sul finale il 28% di share. Seguono le curve di Rai1 con e La7 con Di martedì. La curva marrone di Sky Sport Uno scorre attorno al 4% durante la partita del Milan contro il Liverpool, sommata al 2% della curva fucsia di Sky Calcio 252.