Analisi Auditel del day time di venerdì 29 dicembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con le curve delle tre offerte informative delle reti generaliste che si toccano nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, praticamente pareggiando. La sfida dei Tg delle 8 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curva del Tg1 che si ferma sulla linea del 20% di share.

L’analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo al comando la curva blu di Unomattina poi toccata dalla curva arancione di Mattino 5, con le curve delle due reti ammiraglie che vanno a braccetto nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Poi è la curva arancione di Forum a primeggiare, con la linea blu di E’ sempre mezzogiorno che si appoggia sulla linea del 15% di share. La curva rossa di Rai2 con lo Sci alpino scorre fin verso il 9% di share. La sfida dei Tg delle 13 vede le curve del Tg5 prima e del Tg1 poi sulla linea del 25% di share, con la curva blu del prevale di un punto e con la curva del Tg2 che si ferma al 14%.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la curva arancione di Canale 5 in testa fin verso il 19% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 20%. La curva del varietà La volta buona si porta dal 13% iniziale al 17%, per poi lasciare la linea alla Volta buona special che arriva al 16%. La curva gialla dello Sportello di Forum tocca il 9% di share piazzandosi al terzo posto. Calo poi deciso della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che scende fin sotto la linea del 15% di share, toccata e anche superata dalla curva verde di Geo che tocca il 15%. La curva blu di Vita in diretta è come sempre nettamente leader di fascia raggiungendo il 24% di share.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 27%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 17%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca il 15% di share.