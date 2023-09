Analisi Auditel del day time di sabato 16 settembre 2023

Si parte alle ore 7 con la solita Prima pagina del Tg5 e la sua curva arancione al comando fin verso la linea del 20% di share. Segue la curva blu di Rai1 attorno al 10% con Rai Parlamento, in crescita poi fin verso il 20%. Abbiamo la sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, con la curva blu del Tg1 che si ferma sulla soglia del 19% di share.

L’analisi Auditel del mattino

A seguire la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 25% di share con il varietà Unomattina in famiglia e con la curva arancione di Canale 5 che segue attorno al 10% di share. La curva di Rai1 con Unomattina in famiglia e Buongiorno benessere poi cala sotto la linea del 20% di share. La curva di Canale 5 poi sale con le repliche di Forum e con la curva blu rimane costante da quelle parti, cioè nel corridoio che va dal 15 al 20% con le varie Linee. La sfida dei Tg delle 13 manco a dirlo è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 25% di share, a fronte dell’11% del Tg2. Il Tg1 delle 13:30 pure tocca il 25% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Passando al pomeriggio sempre la curva arancione della rete ammiraglia del gruppo Mediaset ormai a tutta soap al comando. La vediamo prima transitare nella corsia che va dal 25 al 30% di share, poi in calo con il varietà Verissimo fin sotto la soglia del 20% di share. La curva di Rai1 è a distanza siderale da quella di Canale 5, prima con Linea blu al 14% e poi in inesorabile e disastroso calo con Passaggio a Nord Ovest e A sua immagine, fino al 7% di share. Poi difficilissima risalita dalle catacombe di Vita in diretta sabato che arriva al 15% di share, recuperando 8 punti. Con Verissimo che si ferma al 19% con un traino del 27%, perdendo quindi proprio 8 punti. Parlando di Rai1, è inutile far entrare la Ferrari a metà corsa, dopo che hai fatto la prima parte della gara con la Panda (con tutto il rispetto della Panda).

La sfida del preserale

Sfida del preserale che non esiste, nel senso che la curva blu di Rai1 con Reazione a catena stravince sfondando il muro del 25% di share, con la curva arancione di Caduta libera che si ferma al 15%, subito sotto la curva verde del Tg3 e dei Tg regionali diffusi dalla terza rete.