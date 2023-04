Analisi Auditel del day time di sabato 15 aprile 2023

Oggi andiamo ad analizzare le curve dell’andamento degli ascolti minuto per minuto della giornata di ieri, sabato 15 aprile 2023, partendo dalle ore 7 con la curva arancione di Canale 5 al comando con Prima pagina del Tg5, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share. Seguono le curve di Rai Parlamento su Rai1 e Rai news su Rai3 attorno alla soglia del 10% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5, ma di poco, nonostante l’ottimo traino e fermandosi sulla linea del 25% di share, con la curva del Tg1 che la raggiunge e la tocca, in calo durante la rubrica Dialogo.

Segue la curva nera di Ominibus attorno al 5% di share, poi vediamo l’exploit della curva blu del mattino di Rai1 con Unomattina in famiglia del trio Timperi-Setta-Muccitelli che è straordinariamente stabile sulla linea del 25% di share, con la curva arancione delle rubriche del sabato di Canale 5 che crolla fin sotto la soglia del 10% di share. La curva blu di Rai1 resta in testa, seppur calante, con Buongiorno benessere, Il provinciale e Linea verde start fin verso la soglia del 20% di share, poi raggiunta dalla curva arancione di Forum, che poi viene superata dalla curva blu di Linea verde life che sfonda la soglia del 20% di share, chiudendo al 23%, frenando l’ascesa della curva arancione del Tg5 che si ferma pure su quei valori, con la curva rossa del Tg2 delle ore tredici che non va oltre il 12% di share.

Meglio di tutti fa l’edizione delle 13:30 del Tg1 che vola fin verso il 29% di share. Poi c’è il picco, consueto per altro, della curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 20% di share, con la curva arancione di Canale 5 che poi si porta nettamente al comando toccando la soglia del 25% di share con Beautiful e Terra amara, mentre la curva blu di Rai1 dopo aver tenuto botta al 13% con Sentieri, crolla fin sotto la soglia del 10% con Passaggio a nord ovest e le rubriche religiose, per poi faticosamente risalire la china con Italia sì, che la porta a toccare la soglia del 15% di share.

La sfida dei preserali è vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca la linea del 25% di share, con la linea arancione di Avanti un altro che segue di poco sotto e con la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si ferma al 14% di share.