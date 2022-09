Analisi Auditel del day time di mercoledì 7 settembre 2022

Il mattino prevale per tutto il tempo la curva arancione di Canale 5 con Prima Pagina, Tg5, Mattino 5 e le repliche di Forum, scorrendo a cavallo della linea del 20% di share, mentre la curva blu di Rai1, dopo essersi fermata fra il 10 ed il 15% di share nella consueta fascia problematica fra le 7 e le 8, ed aver raggiunto il suo apice al 20% di share durante il Tg1 delle 8 ad un tiro di schioppo dal Tg5, poi cala al di sotto del 20% con Unomattina estate, per poi stabilizzarsi strada facendo a cavallo della linea del 15% con Camper e toccare il massimo al 24% di share durante il Tg1 delle 13:30 con il Tg5 un filo sopra ed il Tg2 che si ferma al 14% d share.

Partiamo alle ore 14 con la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno subito sotto la linea del 15% di share, poi in crescita, quindi abbiamo la linea gialla dello Sportello di Forum che tocca il 7% di share. Poi è sempre la curva arancione di Canale 5 con il trenino delle soap in testa, arrivando al picco del 26% di share con Terra amara che traina cosi Pomeriggio 5 che si posiziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share e con la curva blu di Vita in diretta che nonostante abbia un traino ben differente, come vedete dalle nostre ineffabili curve, va comunque al comando subito sotto la soglia del 20% di share.

La sfida del preserale è vinta nettamente come sempre dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 27% di share e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma subito sotto la soglia del 20% di share, quindi c’è la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si posiziona fin verso la soglia del 15% di share.