Analisi Auditel del day time di mercoledì 21 giugno 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 che parte al comando sulla linea del 20% di share. Testa a testa fra le curve di Tgunomattina estate e Buongiorno regione subito sotto la linea del 15% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, con la curva del Tg1 che si ferma al 21%.

In seguito curva di Canale 5 calante nella prima parte di Mattino 5, con la curva di Unomttina estate subito sotto fin verso il 21% di share. Poi la curva di Canale 5 con la seconda parte di Mattino 5 va in testa al 25% di share e con la curva blu di Unomattina estate che cala progressivamente fino poi al 16% di Camper in viaggio e Camper. La curva di Canale 5, pur calante, resta in testa anche con le repliche di Forum. Sfida dei Tg delle 13 vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 26% di share, con la curva del Tg2 al 15% e quella del Tg1 dell’una e mezza l 25% di share.

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 25% con il trenino delle soap, Beautiful, Terra amara e La promessa e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 18%. Vediamo poi la curva blu di Oggi e un altro giorno che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con la curva rossa di Ore 14 che tocca il 10%. Calo poi della curva di Rai1 con la soap Sei sorelle che la fa scendere al 12%. Abbiamo poi la curva blu di Vita in diretta che tocca il 26% di share e la curva arancione di Canale 5 con Tante storie che scende al 10% toccando la curva di Geo.

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 26%, con la curva di Caduta libera che arriva al 20% e la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si ferma al 15% di share.