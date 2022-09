Analisi Auditel del day time di martedì 6 settembre 2022

Il mattino prevale per tutto il tempo la curva arancione di Canale 5 con Prima Pagina, Tg5, Mattino 5 e le repliche di Forum, scorrendo fra il 20 ed il 26% di share, mentre la curva blu di Rai1, dopo essersi fermata fra il 10 ed il 15% di share nella consueta fascia problematica fra le 7 e le 8, ed aver raggiunto il suo apice al 19% di share durante il Tg1 delle 8, poi cala al di sotto del 15% con Unomattina estate, per poi risalire leggermente con Camper e toccare il massimo al 27% di share durante il Tg1 delle 13:30 con il Tg5 che tocca più o meno quei valori ed il Tg2 che si ferma al 14% d share.

Partiamo poi per il pomeriggio alle ore 14 con la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 21% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno subito sotto la linea del 15% di share, quindi abbiamo la linea gialla dello Sportello di Forum che tocca il 9% di share. Poi è sempre la curva arancione di Canale 5 con il trenino delle soap nettamente in testa, toccando il 23% di share con Terra amara che traina cosi Pomeriggio 5 che si posiziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share, impattando con la curva blu di Vita in diretta che però ha un traino ben differente, come vedete dalle nostre ineffabili curve.

La sfida del preserale è vinta nettamente dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 27% di share e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma subito sotto la soglia del 20%$ di share, quindi c’è la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si posiziona subito sopra la linea del 10% di share.