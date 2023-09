Analisi Auditel del day time di martedì 5 settembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando fra il 15 ed il 20% di share, Con la curva blu di Tgunomattina estate che parte dalle catacombe del 10% e sale fino al 20% di share.. La sfida dei Tg delle 8 vede in testa la curva del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curva del Tg1 però subito sotto che arriva al 23% di share.

In seguito troviamo al comando sulla linea del 20% di share la curva blu di Rai1 con Unomattina estate e la curva arancione di Morning news che stavolta risulta essere sotto, poco sopra la soglia del 15% di share. Poi sorpasso della curva di Canale 5 che arriva al 20%, con la curva blu di Rai1 che scorre a metà strada nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Nella fascia del mezzogiorno poi vince la curva di Forum che scorre poco sotto la soglia del 20% di share. Con la curva di Camper in viaggio e Camper poco sopra la soglia del 15% di share. Nella sfida dei Tg delle 13, che ormai sfida non è più, vediamo in testa la curva del Tg5 che tocca il 25% di share. Mentre la curva del Tg2 delle 13 si ferma al 14%. Meglio fa di tutti la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 26% di share.

Analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 25% con il trenino delle soap. Abbiamo poi la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 21%. Vediamo poi la curva blu di Don Matteo che arriva al 15% di share. Ivi compresa la replica del Paradiso delle signore. Flessione poi della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che perde 5 punti di traino dalla soap La Promessa (che consegna il 25%) scendendo strada facendo fin sotto la soglia del 15%. Percorso inverso invece della curva blu di Estate in diretta, che risulta essere in crescita rispetto al traino della replica della replica del Paradiso delle signore. Nella sovrapposizione fra i due programmi 17:11-18:39 abbiamo Rai1 al 17,09% di share e Canale 5 al 17,45%.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 27%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca sul finale il 16% di share.