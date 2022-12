Analisi Auditel del day time di martedì 13 dicembre 2022

Si parte alle ore 7 con al comando la curva arancione della Prima pagina del Tg5 attorno al 20% di share, in calo appena inizia Viva Rai2 e con la relativa curva rossa che si gioca il comando con la curva arancione stavolta sfondando il muro del 15% di share. Vediamo infatti la curva rossa che decolla dal 3% fino a toccare la soglia del 16% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Buongiorno Italia e Buongiorno regione subito sotto, mentre la curva blu di TgUnomattina è nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, ormai suo territorio naturale.

Poi c’è la sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che va a toccare la soglia del 25% di share, mentre la curva blu del Tg1 si ferma fin verso il 20%. Poi vediamo la curva di Mattino 5 al comando trainata dal Tg5 nella corsia che va dal 20 al 25% di share, mntre la curva blu di Unomattina e Storia italiane resta sotto fra il 10 ed il 15% di share. Bene poi la blu di E’ sempre mezzogiorno attorno al 17% di share, con la curva arancione di Forum fin verso il 20%% di share, mentre la sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 25% di share, mentre quella del Tg2 si ferma al 15% di share, con la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 26% di share.

Eccoci al pomeriggio con alle ore 14 la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share, poi c’è la curva arancione di Canale 5 con Beautiful che va al comando toccando il 23% di share e poi ancora più su con il programma di varietà Uomini e donne che accontenta il fino al 26% di telespettatori in quel momento davanti alla tv. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno che scorre fra il 15 ed il 20% di share, in crescita poi con Il Paradiso delle signore e Vita in diretta, e con la curva arancione di Pomeriggio 5 che scorre fra il 15 ed il 20% di share.

La sfida dei preserale è vinta ancora dall’Eredità che tocca il 26% di share, con la curva arancione di Caduta libera al 21% di share e la curva verde di Tg3 e Tg Regionali ferma sulla linea del 15% di share, quindi notiamo la curva blu del Tg1 delle 19:30 al 20% di share.