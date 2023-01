Analisi Auditel del day time di lunedì 16 gennaio 2023

L’analisi del day time di ieri lunedì 16 gennaio 2023 ci consegna alcuni spunti interessanti. Si parte dal ritorno di Fiorello con Viva Rai2 e con la curva rossa che sfonda il 15% di share, facendo scendere le altre tre curve padrone fino a settimana scorsa di quella fascia oraria, ovvero Canale 5, Rai3 e Rai1 nell’ordine. Altro spunto l’ottima performance di Unomattina e Storie italiane che hanno saputo stravolgere la loro scaletta per parlare diffusamente della cattura del boss della mafia Matteo Messina Denaro, superando in ascolti la consueta programmazione di Canale 5 fatta di Mattino 5 e di Forum. Poi la buona performance di Oggi è un altro giorno prima e poi di Vita in diretta, il primo che ha tenuto basso Lo sportello di Forum e sotto il 25% Uomini e donne ed il secondo che ha toccato il 25% di share, in quel frangente dieci punti sopra il suo diretto competitor, entrambi che hanno plasmato i loro programmi sulle due notizie del giorno, ovvero la cattura del boss di Cosa nostra e la scomparsa di Gina Lollobrigida.

Vediamo dunque le nostre curve dello share minuto per minuto del day time di ieri e si parte alle ore 7 con al comando la curva arancione della Prima pagina del Tg5 attorno al 16% di share, in crescita. Segue la curva rossa di Rai2 con il varietà Viva Rai2, curva questa che si posiziona a cavallo della solita linea del 15% di share, quindi una dietro l’altra la curva verde di Rai3 con Buongiorno Italia e Buongiorno regione poco sopra la soglia del 10%, mentre la curva blu di TgUnomattina è subito sotto, attorno al 9% di share.

Poi c’è la sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che va a toccare la soglia del 25% di share, ma con la curva blu del Tg1 subito sotto al 24% di share, quindi a seguire la curva nera di Omibus.Abbiamo poi la curva arancione di Mattino 5 attorno al 24% di share, ma con la curva blu di Unomattina e Storie italiane, impegnate a raccontare le notizie riguardanti la cattura del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro che va al comando sopra la linea del 20%, con la curva arancione di Forum attorno al 16%, che poi pareggia con il varietà E’ sempre mezzogiorno, con la curva rossa dei Fatti vostri al 9% di share.

La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 25% di share, mentre quella del Tg2 si ferma al 18% di share, con la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 30% di share facendo meglio di tutti.

Eccoci al pomeriggio con alle ore 14 la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share, poi c’è la curva arancione di Canale 5 con Beautiful che va al comando toccando il 22% di share e poi ancora più su con il programma di varietà Uomini e donne che fa un picco del 25% di share. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno che scorre fra il 15 ed il 20% di share, in leggera crescita poi con Il Paradiso delle signore e ancora di più con Vita in diretta che tocca il 25% di share, con la curva arancione di Pomeriggio 5 che scorre fra il 10 ed il 16% di share. Curva in calo dal 7% del finale dello Sportello di Forum per il ritorno in video del compagno della premier Andrea Giambruno che ha condotto il Diario del giorno su Rete 4 fin sotto la soglia del 5% di share.

La sfida dei preserale è vinta ancora dall’Eredità che tocca il 25% di share, con la curva arancione di Avanti un altro al 22% di share e la curva verde di Tg3 e Tg Regionali ferma sulla linea del 15% di share.