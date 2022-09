Analisi Auditel del day time di lunedì 12 settembre 2022

Si parte alle ore 7 con la prevalenza evidente della curva arancione della Prima pagina del Tg5 che vince su TgUnomattina che non va in quella fascia e con la curva arancione che scorre fra il 10 ed il 15% di share, mentre la curva blu di Rai1 si ferma fra il 10 ed il 15% di share, con la curva verde del segnale di Rai news ferma all’8% di share. Poi la sfida dei Tg delle 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share e con la curva blu del Tg1 che si ferma al 21% di share. Poi c’è la prima parte di Unomattina che perde su Mattino 5, seppur in salita, poi però il varietà di Rai1 con l’avvicinarsi di Storie italiane sale e poi c’è l’aggancio ed il sorpasso di Rai1 con Storie italiane, per poi calare e vedere di nuovo al comando la curva arancione di Canale 5 con la partenza di Forum che tocca il 21% di share. Esordio in salita per la nuova serie dei Fatti vostri che arriva al 9% a fine puntata, mentre la curva blu di E’ sempre mezzogiorno scorre fin verso il 17% di share, ma con la curva di Forum sempre sopra.

La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che arriva al 25% di share, ma la curva blu del Tg1 delle 13:30 tocca il 26% di share, mentre la linea rossa del Tg2 si ferma al 15% di share insieme al varietà di Antonella Clerici su Rai1.

Eccoci al pomeriggio con alle ore 14 la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 19% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Beautiful che poi va al comando toccando il 19% di share. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno subito sotto che se la gioca con le soap di Canale 5 e con lo Speciale del Tg5 che poi ha un picco fin verso il 20% di share. La curva dello Sportello di Forum tocca l’11% di share, mentre il Paradiso delle signore arriva al 21% di share. La curva del nuovo varietà diffuso da Rai2 Bella Ma’ si confonde con le altre attorno al 5% di share, mentre La vita in diretta poi vola fin verso il 20% di share, con la curva di Pomeriggio 5 ferma poco sopra la soglia del 15% di share.

La sfida del preserale è vinta nettamente dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 29% di share e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma subito sotto la soglia del 20% di share, quindi c’è la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si posiziona fin verso la soglia del 15% di share.