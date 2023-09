Analisi Auditel del day time di giovedì 7 settembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando fra il 15 ed il 20% di share, Con la curva blu di Tgunomattina estate che parte dal 14% e sale fino al 20% di share. La sfida dei Tg delle 8 vede in testa la curva del Tg5 che tocca il 26% di share, con la curva del Tg1 che si ferma al 23% di share.

Analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo al comando sulla linea del 20% di share la curva blu di Rai1 con Unomattina estate e la curva arancione di Morning news che risulta essere poco sotto la soglia del 20% di share. Poi sorpasso della curva di Canale 5 che seppur calando, supera la curva di Rai1, che cala di più. Nella fascia del mezzogiorno poi vince di un soffio la curva di Forum che scorre poco copra la curva di Camper in viaggio e Camper poco sopra la soglia del 15% di share.Nella sfida dei Tg delle 13 vediamo in testa la curva del Tg5 che tocca il 25% di share, mentre la curva del Tg2 delle 13 si ferma al 14%. La curva blu del Tg1 delle 13:30 tocca il 25% di share.

Analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 25% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 20%. Vediamo poi la curva blu di Don Matteo che arriva al 15% di share, in calo con le repliche del Paradiso delle signore. Discesa libera poi della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che perde 7 punti di traino dalla soap La Promessa scendendo strada facendo fin sotto la soglia del 20%. Percorso inverso invece della curva blu di Estate in diretta, che risulta essere in crescita rispetto al traino della replica della replica del Paradiso delle signore. La curva della penultima puntata del varietà di Rai1 parte dal 15% e consegna a Reazione a catena il 19% di share.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 28%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 20%,. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca sul finale il 14% di share.