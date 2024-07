Analisi Auditel del day time di giovedì 18 luglio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto del day time di ieri

Partiamo come sempre dalle ore 7 del mattino con un bel testa a testa fra la curva arancione della Prima pagina del Tg5 e Tg1 mattina estate, entrambe che scorrono nei pressi della linea del 20% di share. Segue la curva verde di Rai news, quindi quarto posto per la curva nera di Ominibus che tocca la soglia del 7% di share.

Il mattino fra Tg1, Tg5, Rai news, Ominbus, Unomattina estate e Mattino 5 news

La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che arriva al 22% di share, con la curva blu del Tg1 però subito sotto e anzi con partenza al comando, pure lei che arrivava al 21% di share. In seguito vediamo leggermente sopra la curva arancione di Mattino 5 news al 19% con la curva blu di Unomattina estate subito sotto, entrambe nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La curva arancione della replica di Forum viaggia poi attorno al 20%, con la curva blu che crolla fin verso il 6% di share durante la telecronaca della relazione del Presidente dell’Autorità Garante.

L’exploit di Camper e la sfida dei Tg delle 13

Poi ecco l’exploit della curva blu che grazie a In viaggio con Camper e Camper decolla fino al 16% di share, guadagnando ben 10 punti e dimostrando come ormai l’appuntamento al mezzogiorno di Camper è diventato una abitudine per il pubblico di Rai1, indipendentemente da ciò che c’è prima. La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 13%. La curva blu del Tg1 delle ore 13:30 fa meglio di entrambe toccando la soglia del 26% di share.

Il pomeriggio fra soap, repliche, Tour de France e la leadership di Estate in diretta

Nella prima parte del pomeriggio dopo il picco della curva verde dei Tg Regionali al 21% di share, prevalenza della curva arancione di Canale 5 che con il trenino delle soap scorre piuttosto stabile poco sopra la linea del 15% di share. . In questa fase la curva blu di Rai1 con le repliche di Un passo dal cielo scorre nella corsia fra il 10 ed il 15% di share . Abbiamo poi la curva gialla delle repliche dello Sportello di Forum che tocca il 9% di share, mentre la curva rossa di Rai2 con il Tour de France vola al comando al 20%. Poi decollo della blu di Estate in diretta che vola al 23% di share. La curva di Pomeriggio 5 news scorre calante fra il 15 ed il 10% di share.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena, che tocca il 26% di share. La curva arancione delle repliche di The wall scorre poco sopra la linea del 15% di share, subito seguita dalla curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali.