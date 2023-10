Analisi Auditel del day time di domenica 8 ottobre 2023

Si parte alle ore 7 con un testa a testa fra le curve della Prima pagina del Tg5 e di Unomattina in famiglia, entrambe fra il 10 ed il 20% di share. Segue la curva nera di Omnibus poco sopra la soglia del 5% di share. Abbiamo la sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curva blu del Tg1 che si ferma sulla soglia del 21% di share.

Abbiamo poi al comando la curva blu del varietà di Rai1 Unomattina in famiglia attorno alla linea del 20%, con la curva arancione di Canale 5 sotto la linea del 15% di share. Poi calo della curva di Rai1 con Check Up e A sua immagine fin verso la linea del 15%, in crescita poi con la Santa Messa, l’Angelus del Santo Padre e Linea verde che arriva al 19% di share. La sfida dei Tg meridiani vede il Tg5 che tocca il 24%, il Tg2 che arriva all’11% ed il Tg1 delle ore 13:30 che batte tutti al 29% di share.

Passando al pomeriggio sempre la curva arancione della rete ammiraglia del gruppo Mediaset al comando con il varietà Amici di Maria De Filippi che vola fin verso il 26% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il varietà Domenica in che raggiunge l’apice del 19% durante l’intervista a Loretta Goggi, per poi scendere al 18% e al 15% di fine puntata. Sempre leader la curva di Canale 5 anche con il varietà Verissimo che dopo aver toccato il 23% di share, scende gradualmente fino al 16%, sopra la curva blu di Da noi a ruota libera che scorre sulla linea del 15% di share o poco sotto.

Sfida del preserale con la curva blu di Rai1 con Reazione a catena nettamente al comando sfondando il muro del 25% di share, con la curva arancione di Caduta libera story che si ferma al 16%. Subito sotto troviamo la curva verde del Tg3 e dei Tg regionali diffusi dalla terza rete.