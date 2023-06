Analisi Auditel del day time di domenica 4 giugno 2023

Partiamo dal mattino con la curva blu di Rai1 che a differenza del resto della settimana si gioca il primato nella fascia 7-8 grazie a Unomattina in famiglia con la curva arancione della Prima pagina del Tg5. Vediamo infatti le due curve che si impennano fra il 15 ed il 25% di share. Grazie all’ottimo traino di Unomattina in famiglia la sfida dei Tg delle ore 8 è più equilibrata rispetto ai giorni feriali, con le curve del Tg1 e del Tg5 che si toccano sulla soglia del 25% di share.

Poi la curva blu di Rai1 resta in testa tutta la mattina con Unomattina in famiglia che vola al 27% di share, valore che viene tenuto durante lo speciale di A sua immagine con ospite Papa Francesco. Leggero poi calo con la Santa Messa, l’ Angelus del Santo Padre e Linea verde, con la curva di Rai1 che resta comunque nettamente in testa. In particolare la curva blu di Linea verde è stabile sulla soglia del 25% di share, battendo addirittura la curva arancione del Tg5 che si ferma di due punti sotto. Male la curva rossa del Tg2 delle 13 che si ferma appena al 12% di share, con la curva del Tg1 delle 13:30 che fa meglio di tutti volando al 31% di share.

Per quel che riguarda il pomeriggio vediamo un testa a testa nella corsia che va dal 15 al 20% di share delle curve di Domenica in e di Canale 5 con tutte le sue telenovele. Testa a testa che va avanti anche nel resto del pomeriggio, con la curva della seconda parte di Domenica in che prevale sulla curva di Canale 5. Poi torna l’equilibrio con Da noi a ruota libera e con tutte e due le curve delle ammiraglie appoggiate sulla linea del 15% di share. La curva di Rai3, dopo il picco al 15% dei Tg Regionali, cala con il Tg3 e con Mezz’ora in più andandosi ad appoggiare sulla soglia del 5% di share.

La sfida del preserale vede in testa la curva blu di Rai1 che si rende protagonista di un decollo niente male, toccando con l’Eredità il 24% di share, seguita da Avanti un altro story attorno al 19% e dalle dirette del Tg3 e dei Tg Regionali, con la relativa curva verde che arriva al 15% di share.