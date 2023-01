Analisi Auditel del day time di domenica 22 gennaio 2023

Partiamo dal mattino con la curva blu di Rai1 che a differenza del resto della settimana sta sopra nella fascia 7-8 grazie a Unomattina in famiglia, vediamo infatti la curva blu che scorre sopra a quella arancione della Prima pagina del Tg5 fra il 15 ed il 20% di share. Nonostante il miglior traino però la sfida dei Tg delle ore 8 vede soccombere il Tg1, con la curva arancione del Tg5 che arriva al 25% di share, mentre quella blu del Tg1 che si ferma poco sotto, con il Tg5 che però dura di più. Poi la curva blu di Rai1 resta in testa tutta la mattina con Unomattina in famiglia e il solito picco del 26% con la rassegna della stampa rosa di Gianni Ippoliti, poi la Santa Messa, l’Angelus e Linea verde e poi picco del 29% con il Tg1 delle 13:30. La curva arancione di Canale 5 sempre sotto, seppur in crescita a mezzogiorno con Mela verde e il Tg5 delle 13 che batte il Tg2.

Per quel che riguarda il pomeriggio vediamo davanti la curva arancione di Amici che tocca il 26% di share, con la curva blu di Domenica in che raggiunge il picco del 24% durante il ricordo di Gina Lollobrigida. Segue poi la curva verde di In mezz’ora, mentre la sfida fra Verissimo e Da noi a ruota libera è vinta dal varietà di Canale 5 che tocca il 23% di share, per poi scendere al 20%, mentre il varietà di Rai1 si appoggia sulla linea del 15% di share

La sfida del preserale vede in testa la curva blu di Rai1 che si rende protagonista di un decollo niente male, toccando con l’Eredità il 28% di share, seguita da Avanti un altro attorno al 20% e dalle dirette del Tg3 e dei Tg Regionali, con la relativa curva verde che arriva al 15% di share.