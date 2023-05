Analisi Auditel del day time di domenica 21 maggio 2023

Partiamo dal mattino con la curva blu di Rai1 che a differenza del resto della settimana è prima nella fascia 7-8 grazie a Unomattina in famiglia. Vediamo infatti la curva blu che scorre al comando subito sopra la linea del 20% di share e con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 che segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Grazie all’ottimo traino la sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che sfonda il muro del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 24%.

Poi la curva blu di Rai1 resta in testa tutta la mattina con Unomattina in famiglia che vola al 29% di share, in calo poi con Paese che vai e in crescita poi con la Santa Messa, l’Angelus del Santo Padre e Linea verde che arriva 24% di share. Il programma con l’inossidabile accoppiata formata da Beppe Convertini e Peppone supera pure il Tg5 delle 13, che si ferma al 24%, nonostante la fame di notizie proveniente dalle zone dell’alluvione in Emilia Romagna. Cosa questa che fa fare poi il 30% di share al Tg1 delle 13:30. La curva rossa del Tg2 delle 13 si ferma al 14% di share.

Per quel che riguarda il pomeriggio vediamo davanti di un soffio la curva blu di Domenica in al 20% di share, con la curva arancione della telenovela Terra amara che è subito sotto. Abbiamo poi il decollo della curva rossa di Rai2 con il Giro d’Italia fino al 20% di share e con la curva blu che poi cala al 15% con il programma di varietà Da noi a ruota libera.

La sfida del preserale vede in testa la curva blu di Rai1 che si rende protagonista di un decollo niente male, toccando con l’Eredità il 25% di share, seguita da Avanti un altro story attorno al 19% e dalle dirette del Tg3 e dei Tg Regionali, con la relativa curva verde che arriva al 15% di share.