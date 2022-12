Analisi Auditel del day time di domenica 18 dicembre 2022

Si parte alle ore 7 con la curva arancione di Canale 5 al comando fin verso il 20% di share con la Prima pagina del Tg5 segue da vicino la curva blu di Unomattina in famiglia fin verso il 20%. Abbiamo poi la curva nera di Omnibus che tocca l’8% di share. La sfida di Tg delle ore 8 vede un testa a testa fra le curve del Tg5 e del Tg1 al 22% di share.

La curva blu di Rai1 è nettamente in testa fin verso la soglia dl 29% di share con Unomattina in famiglia con il picco durante la rassegna stampa rosa di Gianni Ippoliti, segue la curva arancione di Canale 5 con la Santa Messa che tocca poi il 13% di share con la curva di Rai1 che poi tocca il 25% con la Santa Messa. Poi la curva di Rai1 vince la sfida del mezzogiorno domenicale con il concerto sinfonico che tocca il 21% di share, con la curva di Mela verde che poi raggiunge e supera la curva di Rai1. La sfida dei Tg delle 13 vede in testa la curva arancione del Tg5 al 26% di share, con la curva del Tg2 ferma solo al 16%. Meglio fa la curva blu del Tg1 delle 13:30 che arriva al 29% di share.

Il pomeriggio vede alle 14 un bel testa a testa fra la curva di Amici e quella di Domenica in che prevale poi alla lunga fin verso il 23% di share, poi la curva blu di Rai1 va nettamente in testa nella toccando il 75% di share sul finale della finalissima dei Mondiali di calcio, mentre tutte le altre curve sono ben sotto la soglia del 10% di share. con le curve di Canale 5 e di Rai3 -uniche- che a fine periodo vanno oltre la soglia del 10% di share.