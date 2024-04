Analisi Auditel del day time di domenica 28 aprile 2024

Partiamo con il nostro volo d’uccello sulle curve dello share minuto per minuto del day time di ieri dalla curva arancione di Canale 5 al comando con Prima pagina del Tg5 fra il 15 ed il 20% di share. Segue subito sotto la curva blu di Unomattina in famiglia, mentre affiora al terzo posto la curva nera di Omnibus attorno al 7% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 23% di share, mentre quella blu del Tg1 si ferma al 20%.

L’analisi Auditel del mattino

Poi la curva blu di Rai1 va in testa con lo Speciale Tg1 che ospitava la telecronaca diretta della visita del Papa a Venezia con Santa Messa e Angelus del Santo Padre, curva questa che scorreva fin verso il 29% di share. La curva arancione di Canale 5 seguiva nella corsia fra il 10 ed il 15% di share con Mela verde, in crescita poi fin verso il 22% col Tg5 delle ore 13, mentre il Tg2 si fermava al 10%. La curva blu di Linea verde prima e del Tg1 delle 13:30 poi faceva meglio di tutti toccando il 29% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Nel pomeriggio in testa la curva arancione di Canale 5 con Beautiful e Terra amara fra il 20 ed il 25% di share. Segue subito sotto fin verso la linea del 20% di share la curva blu di Domenica in, in calo poi fin verso la soglia del 15%, La curva arancione di Canale 5 resta in testa, seppur calante con il varietà Verissimo che parte al 24% per poi chiudere calante fin verso il 16%. Terza piazza per la curva verde del Kilimangiaro poco sopra la linea del 5% di share.

La sfida del preserale

La sfida dei preserali è sempre vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione di Avanti un altro scorre poco sotto la linea del 20%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che sale fin verso la linea del 15% di share.