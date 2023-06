Analisi Auditel della serata di giovedì 1 giugno 2023

L’Analisi Auditel di oggi si concentra sulla serata di ieri, giovedì 1° giugno 2023, con la messa in onda del live di Gigi D’Alessio svoltosi a Piazza Plebiscito qualche giorno fa e registrato, nonché montato, per il prime time di Rai 1. Una sorta di “Gigi D’Alessio & Friends” che ha bissato il format dello scorso anno, quando in cantautore napoletano festeggiò i suoi primi 30 anni di carriera. Questa volta lo show si è arricchito di un tocco di festa per il terzo scudetto del Napoli.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona fin verso la soglia del 24% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Affari tuoi che parte dal 20% e chiude al 34% di share. Abbiamo poi ben lontana la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share. Quindi a seguire le curve consuete di Rai3, La7 e Italia 1.

Prime time con la curva blu dello spettacolo musicale diffuso da Rai1 Gigi – Uno come te, ancora insieme che scorre sulla linea del 20% di share e con la curva di Canale 5 che con la replica di Zelig scorre nei pressi della linea del 15% di share per tutta la serata. Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio, subito seguita dalla curva azzurra di Italia 1 con la serie tv Chicago Fire.

L’analisi Auditel procede in Seconda serata con la curva blu di Rai1 con il finale dello spettacolo musicale Gigi – Uno come te, ancora insieme che sfiora la soglia del 30% di share e con le curve degli altri programmi di prima serata che seguono.