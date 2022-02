Analisi Auditel della serata finale di Sanremo 2022

Si è chiusa dunque ieri sera una edizione trionfale del Festival della canzone italiana 2022. Dato medio di tutta la serata di ben 13.380.000 telespettatori ed il 64,9% di share, a fronte degli 11.477.000 ed il 60,60% di share dell’anno passato. Picco di share dell’81,15% durante la proclamazione dei vincitori e picco in valori assoluti di quasi 17 milioni di telespettatori.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri partendo dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso soglia del 35% di share, in crescita dai 6 agli 8 milioni di telespettatori. La curva del Tg5 scorre poco sotto la linea del 20% di share e 4 milioni di telespettatori. La curva blu di Rai1 poi cresce fin verso il 40% di share con Primafestival e 10 milioni di telespettatori e con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia sulla linea del 10% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Le altre curve sono nettamente sotto la soglia del 2 milioni di teste.

Il prime time è poi dominato naturalmente dalla curva blu di Rai1 con la serata finale del Festival di Sanremo 2022,curva questa che scorre per il primo periodo fin verso il 60% di share e poi fra il 60 ed il 70% ed oltre di share. Tradotto in valori assoluti abbiamo una prima parte di serata che supera la linea dei 16 milioni di telespettatori. Il picco in valori assoluti della serata è alle ore 22:38 con 16.984.000 telespettatori ed il 63,81% di share durante l’esibizione delle atlete della nazionale di ginnastica ritmica. Il picco di share è alle ore 01:47 con l’81,15% e 8.743.000 telespettatori durante la proclamazione dei vincitori.