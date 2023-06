Un giallo ambientato nella città lagunare per eccellenza è quello che viene proposto questa sera, sabato 17 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue. Amore e morte a Venezia, questo il titolo del film-tv tedesco-austriaco, ci porta nella città veneta per seguire un thriller legato al traffico di opere d’arte. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Anna Albrecht (Alwara Höfels) viene a Vienna con il figlio Paul (Filip Wyzinski); suo marito Lukas (Roman Binder), restauratore, si trova a Venezia per un lavoro. Quando riceve una telefonata da cui scopre che il marito è morto, la donna corre in Italia con il figlio.

Qui scopre che secondo il Commissario Mattia Santo (Rudy Ruggiero) Lukas è morto per un incidente, anche se non tutti i dettagli tornano. E proprio questo insospettisce la protagonista, che decide di avviare un’indagine personale, sostenuta da Rafael (Christopher Schärf), migliore amico di Lukas.

Così facendo, scopre che il marito stava lavorando al restauro del Ritratto di dama di Sandro Botticelli, ma l’opera che si trova al Museo è un falso realizzato da Lukas, mente l’originale è scomparso. Mentre la direttrice del Museo Alexandra von Reuten (Julia Stemberger) è convinta che Anna sappia dove si trovi, quest’ultima fa la conoscenza della studentessa ligure Federica (Katia Fellin), che pensa possa essere stata l’amante del marito.

Il mistero si infittisce quando Anna viene a sapere che Lukas aveva ricevuto sul suo conto corrente 28mila euro e che il miliardario Frank Lee (Hyun Wanner) era particolarmente interessato al dipinto a cui stava lavorando, così come la stessa Federica: a dimostrarlo alcune immagini delle telecamere di sorveglianza del Museo.

-ATTENZIONE: SPOILER-

I tasselli si mettono in ordine verso la fine del film-tv, quando Anna scopre che Lukas era stato incaricato di realizzare una copia del dipinto proprio dall’amico Rafael, la cui galleria d’arte era in crisi e che aveva ricevuto un’offerta da Frank Lee, a patto che gli consegnasse l’originale.

Anna trova l’originale in una scatola nel deposito del Museo, ma nel frattempo Federica ha rapito Paul e l’ha portato da Rafael: i due sono fidanzati ed hanno orchestrato tutto. Alla protagonista non resta che consegnare l’originale a loro per salvare il figlio, ma all’incontro consegna loro un falso. Quando Federica se ne accorge, Rafael viene colpito da dei proiettili. La Polizia li ha colti in flagrante e vengono arrestati.

Il titolo originale del film-tv è “Der Tod kommt nach Venedig” (“La morte arriva a Venezia”). È stato presentato in anteprima all’Emden -Norderney International Film Festival, mentre è stato pubblicato nel catalogo Ard Mediathek nell’agosto 2022. In tv, è andato in onda su Orf il 19 marzo 2023.

Alwara Höfels è Anna Albrecht

Filip Wyzinski è Paul Albrecht

Roman Binder è Lukas Albrecht

Rudy Ruggiero è Mattia Santo

Christopher Schärf è Rafael

Julia Stemberger è Alexandra von Reuten

Katia Fellin è Federica

Hyun Wanner è Frank Lee

Il film-tv è stato girato tra il novembre e dicembre 2021 a Venezia ed a Vienna.

Oltre alla messa in onda su Raidue, è possibile vedere Amore e morte a Venezia in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.