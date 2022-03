Amore Criminale è un programma di genere docu-drama, condotto da Veronica Pivetti, in onda su Rai 3.

A marzo 2022, andrà in onda la nuova edizione del programma ideato da Matilde D’Errico, Maurizio Iannelli e Luciano Palmerino nel quale vengono raccontate, e ricostruite attraverso delle docu-fiction, storie d’amore realmente accadute terminate con un femminicidio. Le storie vengono raccontate anche con la partecipazione dei reali protagonisti della vicenda, familiari e amici della vittima, avvocati e forze dell’ordine, e con l’utilizzo di materiale di repertorio.

Amore Criminale, prodotto da Ruvido Produzioni, è un programma realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nuova edizione del programma avrà inizio giovedì 17 marzo 2022 e andrà in onda su Rai 3, in prima serata, a partire dalle ore 21:20, una volta terminata la consueta puntata di Un posto al sole.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay, dove sarà possibile recuperare le puntate anche dopo la messa in onda.

Nella prima puntata, verrà raccontata la storia di Manuela, 35 anni di Brescia, impiegata in un centro di servizi amministrativi. Manuela, sul posto di lavoro, conosce Fabrizio, 48 anni, sposato con due figli, che si presenta a lei come uomo separato.

Nei tre anni di relazione, vissuta clandestinamente, Fabrizio promette di continuo a Manuela che, presto, avrebbero vissuto la loro storia alla luce del sole. L’uomo, in pratica, porta avanti due vite parallele, alimentando un castello di bugie.

Il 28 luglio 2018, dopo l’ennesima discussione per le solite menzogne, Fabrizio uccide Manuela e, dopo aver compiuto il delitto, decide di partire insieme alla moglie e ai figli per una vacanza in Sardegna. Al suo ritorno, viene arrestato e condannato a 16 anni, con rito abbreviato e sentenza definitiva.

La nuova edizione è condotta da Veronica Pivetti, conduttrice del programma di Rai 3 dal 2018.

La prima edizione condotta da Veronica Pivetti è andata in onda dal 14 gennaio al 4 marzo 2018 ed è durata otto puntate.

Il secondo ciclo di puntate condotte dall’attrice è andato in onda dal 9 settembre al 21 ottobre 2018.

Nel 2019, Veronica Pivetti ha condotto il programma dal 3 marzo al 14 aprile mentre nel 2020, le puntate condotte dall’attrice sono andate in onda dal 19 gennaio al 23 febbraio.

L’anno scorso, 2021, Veronica Pivetti ha condotto il programma dal 22 aprile al 27 maggio.