Amii Stewart ospite di Chiamami Radio2: “Sanremo? È come salire sul palco dei Grammy in America”

Ospite a “Chiamami Radio2”, Amii Stewart ha ricordato la sua esperienza a Sanremo, definendo l’energia del palco dell’Ariston paragonabile a quella dei Grammy Awards per intensità e peso simbolico.

Ai microfoni di “Chiamami Radio2”, il programma condotto dalla speaker Federica Elmi insieme al maestro Agostino Penna, la parata di ospiti di primo piano si è arricchita di un nome che ha scritto pagine importanti della musica internazionale: Amii Stewart. L’artista, in collegamento, è stata protagonista di un’intervista intensa.

Il tema della puntata, la scaramanzia, è stato introdotto dai conduttori con un botta e risposta vivace che ha portato subito il discorso su un terreno quasi inevitabile: “Knock on Wood”, il brano che nel 1979 ha segnato l’esplosione internazionale di Amii Stewart.

“Mi ha portato tantissima fortuna”, ma l’artista ha messo subito le cose in chiaro: “Non sono per niente scaramantica“. Nel dialogo è emerso però un elemento interessante legato alla dimensione live.

Prima di ogni concerto Stewart e la sua band si raccolgono in cerchio, si tengono per mano, chiudono gli occhi e respirano insieme. Non un rito contro la sfortuna, ma un momento di concentrazione condivisa. Serve a compattare l’energia del gruppo, ad allineare le intenzioni, a trasformare l’adrenalina in presenza scenica.

“Diventiamo un corpo unico”, ha spiegato. Un’immagine che racconta bene il suo approccio al palco.

Amii Stewart e Sanremo: le dichiarazioni dell’artista

L’intervista si è poi spostata su un altro palcoscenico simbolo: Sanremo. Nel 1983 Stewart è salita sul palco dell’Ariston con “Working Late Tonight”, confrontandosi con uno dei contesti più esposti e mediaticamente rilevanti della musica italiana.

Alla domanda su cosa significhi affrontare quel palco e se incuta timore, la risposta è stata diretta: “Posso confermare che l’energia che si prova salendo sul palco dell’Ariston è particolare. Forse è la fama di 76 anni di storia, ma è come salire sul palco dei Grammy in America”.

Il presente, intanto, conferma la continuità del percorso. Stewart è impegnata in una programmazione live intensa tra Nord e Centro Italia, con nuove date in calendario, un passaggio televisivo su Rai 1 e una tournée estiva in fase di definizione. “Non sono mai stata così piena di lavoro quanto adesso”, ha dichiarato.

Chiamami Radio2, continua il successo di Federica Elmi e Agostino Penna

“Chiamami Radio2” è il format di Rai Radio2 che rimette al centro la dimensione più autentica della radio: la voce, il racconto, l’emozione condivisa. Il programma si costruisce attraverso le storie degli ascoltatori, che diventano il motore narrativo della trasmissione. Dediche, ricordi, frammenti di vita si intrecciano alla musica eseguita e reinterpretata in diretta, in un dialogo continuo tra parola e suono.

Non è un semplice contenitore musicale, ma uno spazio in cui la radio torna ad essere relazione: chi chiama non è un ospite occasionale, ma parte integrante del racconto.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, su Rai Radio2. È inoltre disponibile in streaming su RaiPlay Sound, dove è possibile seguire la diretta e riascoltare le puntate on demand.