Amici vince ancora al sabato sera, in calo Dalla Strada al Palco Special. I dati Auditel del 9 Maggio 2026

Amici il serale riesce sempre a imporre la propria supremazia televisiva. Il sabato sera è zona franca per Maria De Filippi: un terreno che conosce troppo bene e il pubblico non smette di seguirla, malgrado i suoi programmi conoscano qualche momento di inevitabile flessione. Cambiano i palinsesti e il pubblico si evolve, ma non rinuncia alle certezze. Maria De Filippi è una di queste e la scuola di Amici, nel consueto appuntamento serale, riesce sempre a determinare un’escalation di consensi e gradimento.

Il programma in quota alla Fascino PGT raggiunge il 22,2% di Share contro Dalla Strada al Palco Special, la trasmissione concorrente sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini guadagna il 17,9% dimostrandosi in calo rispetto alla settimana precedente. La battaglia televisiva tra i due formati è piuttosto agguerrita, ma la trasmissione di Cologno Monzese sembra aver preso l’abbrivio necessario per mettere distanza. Le prossime settimane sapranno fornire una prospettiva più netta.

Amici batte Dalla Strada al Palco Special

Le reti cadette hanno fatto scelte diverse: Rai2 seleziona The Rookie che conquista il 3,9% di Share, mentre Rai3 sceglie Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, con il documentario, ottiene lo stesso punteggio del secondo canale di Viale Mazzini. Rete4, al contrario, si attesta sul 4,1% di Share con l’accoppiata Bud Spencer-Jerry Cala. Bomber richiama l’attenzione degli amanti del genere comico con qualche rimando al cinema action. Italia Uno si rifugia nell’animazione con il grande classico, doppiato anche da Fabio Volo, Kung Fu Panda 3. L’opera ottiene il 3,8% di Share.

La7 ritrova il consueto spazio dedicato al talk show e all’approfondimento giornalistico con Massimo Gramellini. Il quale, grazie a In Altre Parole, guadagna il 6,6% di Share. La seconda parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora arriva al 4,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per MasterChef che raggiunge l’1,8% di Share. La trasmissione è un buon volano anche in replica.

Accordi&Disaccordi cresce su Nove

Nove punta su interviste e politica con la trasmissione Accordi&Disaccordi, l’accoppiata Scanzi-Sommi arriva al 3,7% di Share sulla rete WBD. Run, su Rai4 conquista l’1,8% di Share. Giochi di potere, su Iris, svetta al 2,2% di Share. RaiMovie preferisce il grande cinema italiano e trasmette Gli Anni più Belli ottenendo l’1,8% di Share. In leggera crescita Poirot, su TopCrime, all’1,9% di Share.

La Ruota della Fortuna si impone in access prime time con il 22,4% di Share contro il 21,8% di Share totalizzato da Affari Tuoi. La sfida fra i due contenuti è sempre più agguerrita, ma le percentuali cambiano a seconda del programma di prima serata. In questo caso Dalla Strada al Palco ha avuto una leggera flessione e anche il preserale di Viale Mazzini ne ha risentito, in quanto molte persone non erano sintonizzate aspettando il programma di cartello.

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

Situazione che potrebbe verificarsi anche a parti invertite, infatti la disputa televisiva in preserale è ancora impossibile da decifrare in quella che si conferma essere una rincorsa costante senza tendenze o punti di riferimento a cui appellarsi. A inizio stagione la differenza tra i formati, in termini di risultati e gradimento, era molto più netta.