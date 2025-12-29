Amici, ricordate Valeria Monetti? Oggi protagonista della fiction Rai amatissima

Quando si parla di Amici – o meglio ancora, di Saranno Famosi – ci sono volti che riaffiorano immediatamente, legati a un’epoca televisiva diversa, più ingenua ma forse anche più immediata e spontanea.

Valeria Monetti è una di quelle presenze che hanno lasciato un segno senza bisogno di clamore quando il talent di Mediaset era ancora lontano da dinamiche narrative che, soprattutto negli ultimi anni, sembrano avere preso il sopravvento sul significato vero e proprio della trasmissione: dare un futuro a talenti promettenti.

Quando Amici era Saranno Famosi

Era il 2001, l’edizione dei pionieri, quella dei pomeriggi su Italia 1 e delle prime dirette in un’Italia televisiva pre‑social. La trasmissione di lì a poco sarebbe stata costretta a cambiare titolo proprio in considerazione di una causa intentata dalla MGM che era titolare del marchio originale del film e dello spin off televisivo.

Tra le prime grandi protagoniste che si mettono in luce c’è Valeria Mionetti, una giovane attrice che nella scuola di Maria De Filippi arriva per recitare, ma che ben presto si rivela un talento naturale e sorprendente anche nel canto e nel ballo.

Oggi, a distanza di quasi venticinque anni, Valeria è un’attrice matura, centrata, che ha costruito la sua carriera mattone dopo mattone. Chi la ricorda solo in tv forse non immagina l’enorme lavoro fatto a teatro, dove si è formata veramente: musical, prosa, commedie brillanti, produzioni scritte e gestite da lei stessa con la compagnia A.M.O.

Dal debutto con Paganini ai musical di culto

Dopo l’esperienza al talent, Valeria Monetti entra nella Compagnia della Rancia, una delle più importanti realtà teatrali italiane nella produzione di musical e interpreta Milly in Sette spose per sette fratelli accanto a Raffaele Paganini e Manuel Frattini. Subito dopo arrivano altre commedie musicali come Robin Hood, Datemi tre caravelle! e poi una lunga serie di ruoli che la rendono un punto fermo del teatro italiano.

Appena ventenne, Valeria ha già tutto: disciplina da ballerina, sensibilità da attrice, una presenza scenica che conquista senza bisogno di strafare. Ma è anche negli anni successivi che scolpisce la sua identità artistica, passando con naturalezza al teatro di prosa e alla conduzione televisiva su canali tematici come Leonardo, Marco Polo e Alice.

Un ritorno in tv che profuma di sorpresa

Oggi, dopo tanti palchi e centinaia di repliche, Valeria Monetti torna a sorpresa in televisione in una delle fiction Rai più amate del momento. Un ruolo costruito con la sua solita misura, che sta facendo riscoprire al grande pubblico quella ragazza dai vivacissimi occhi verdi e dai ricci scuri.

Questa settimana al grande pubblico non è sfuggita la presenza di Valeria Monetti nella terza serie de Il Professore, fiction interpretata da Alessandro Gassman che sta ottenendo una importante conferma in termini di audience e di share. Valeria era una dottoressa impegnata a visitare Anita.

Con calma. Con qualità: e un sorriso

Parallelamente alla fiction Rai, Valeria continua a recitare ma anche a produrre autonomamente spettacoli. Negli ultimi anni ha portato in scena Tomorrow Morning, Morta zia, la casa è mia, Una zitella da sposare e molti altri titoli che l’hanno resa un punto di riferimento per il pubblico romano e milanese con commedie e ruoli brillanti. A confermare il suo talento è stato soprattutto una infaticabile attività in teatro.

Se c’è una cosa che resta della Valeria di Saranno Famosi è la sincerità: nelle interviste, nei personaggi che interpreta, perfino nei ricordi condivisi con i compagni di allora – da Monica Hill a Claudia Mannoni, fino ad Andrea Cardillo, con cui duettò nel singolo Ma dai, firmato Costanzo‑Lavezzi.

Con Valeria Monetti a teatro

Valeria in questi giorni è a teatro con la commedia Ci Prendesse un colpo – La svolta della vita, con cui festeggerà la notte di Capodanno a Latina.