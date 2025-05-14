Amici, stop dal 19 maggio: da cosa sarà sostituito il daytime

Il 19 maggio Amici si congederà dal suo pubblico dopo una stagione che può dirsi positiva sul piano degli ascolti nelle fascia serale, dove il talent show condotto da Maria De Filippi – il più longevo della televisione italiana essendo andato in onda per la prima volta nel 2001 – ha fatto registrare una media di oltre 3,6 milioni di spettatori a puntata con punte del 30% di share.

A partire da lunedì 19 maggio il palinsesto di Canale 5 sarà soggetto a delle variazioni dopo lo stop ad Amici 24. La programmazione della rete ammiraglia Mediaset cambierà nel daytime dopo la finale di Amici, in onda domenica 18 maggio nella prima serata di Canale 5. Con la conclusione del serale, infatti, avrà termine anche il daytime feriale del talent. Ecco da cosa verrà sostituito.

Stop ad Amici dal 19 maggio, ecco cosa prenderà il posto del talent nel daytime di Canale 5

Fine delle trasmissioni anche per l’appuntamento pomeridiano di Amici 24. A sostituire il daytime del programma di Maria De Filippi ci sarà la seconda stagione della soap opera The Family. Sarà dunque la dizi turca a prendere il posto della striscia quotidiana del talent di Canale 5. The Family 2 si avvia verso il clou stagionale e andrà in onda in anticipo rispetto all’attuale orario.

The Family dunque anticipa e allunga nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia. Oltre a iniziare prima la soap potrà fare assegnamento anche su episodi più lunghi rispetto a quelli attualmente messi in onda (di poco superiori alla decina di minuti). La nuova programmazione di Canale 5 prevede dal prossimo lunedì pomeriggio la messa in onda delle nuove puntate di The Family dalle 16:15.

Il nuovo palinsesto di Canale 5 prevede anche la messa in onda di Uomini e donne alle 14:45, al quale seguirà il daytime de L’Isola dei famosi alle 16:05. Poi, come detto, sarà il turno di The Family 2, con i nuovi episodi stagionali che continueranno ad essere trasmessi da lunedì a venerdì, ma stavolta dalle 16:15 alle 17:00 circa, prima di passare la linea a Myrta Merlino per il suo Pomeriggio 5.

Nella fascia del preserale invece trova conferma l’appuntamento con Caduta Libera, il gioco delle botole condotto da Gerry Scotti, tornato sul piccolo schermo dopo una lunga pausa per lasciare spazio a La ruota della fortuna e Avanti un altro in questa ambita fascia oraria.

The Family 2, la soap turca anticipa e allunga

Attualmente le puntate brevi non sembrano assicurare ascolti consistenti a The Family 2. I risultati nella fascia del pomeriggio si stanno rivelando insoddisfacenti, per via della messa in onda di piccoli spezzoni non superiori a una durata ridotta a circa 12-15 minuti giornalieri. La dizi ambientata a Istanbul è ferma a uno share oscillante tra il 13 e il 15%, con circa 1,1 milioni di spettatori giornalieri.

La fine delle puntate spezzettate e la messa in onda di episodi più lunghi a partire dal prossimo 19 maggio dovrebbe risollevare gli ascolti della soap con Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya che si troverà in competizione con Ritorno a Las Sabinas, la nuova serie spagnola che sempre dal 19 maggio prenderà il posto del posto lasciato sguarnito da Il Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano di Rai 1.