Amici stacca Canzonissima grazie a Zendaya e Pattinson, la Rai vince in access con De Martino. I dati Auditel del 28 marzo 2026

Amici di Maria De Filippi porta Robert Pattinson e Zendaya in prima serata e vince con il 24,1% di Share. Canzonissima resta al 19,8%. In access, invece, prevale Raiuno con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna.

Amici di Maria De Filippi riesce ad allungare il passo su Canzonissima. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si conferma un buon titolo e l’operazione nostalgia porta pubblico sull’ammiraglia di Viale Mazzini. Tuttavia la Fascino PGT sfodera l’asso nella manica. L’ospitata internazionale è un espediente che Maria De Filippi ha sempre adoperato nei suoi programmi. In questo particolare contesto sono arrivati Robert Pattinson e Zendaya.

Entrambi al cinema con The Drama arrivano sul piccolo schermo per promuovere un’opera che sembra già essere un riferimento contemporaneo per il genere. Maria De Filippi coglie l’occasione e guadagna, grazie alle presenze internazionali, il 24,1% di Share. Milly Carlucci, con il nutrito cast di artisti che compone Canzonissima, deve accontentarsi del 19,8% di Share. Sono numeri importanti che indicano la caratura di una sfida tv tutt’altro che chiusa.

Amici allunga il passo, Canzonissima resta indietro

Il sabato sera torna a essere agguerrito sul piano della proposta collettiva che genera, successivamente, percentuali sempre diverse. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 rinnova l’appuntamento con FBI e ottiene il 4,2% di Share, su Rai3 invece troviamo La pelle del mondo con Stefano Mancuso e Lillo al 2,3% di Share. Rete4 con Pari e Dispari si attesta sul 6% di Share. Italia Uno punta sull’animazione riproponendo il classico della contemporaneità Cattivissimo Me 2 che arriva al 4,1% di Share.

La7 scommette ancora una volta sul talk show e l’approfondimento con In Altre Parole: la trasmissione conquista il 7,5% di Share, la seconda parte di programma (definita In Altre Parole…Ancora) si ferma al 4,7%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie il MotoGP e ottiene il 3,8% di Share. Sprint Race e Paddock Live ottengono l’1,1% di Share.

Affari Tuoi svetta in access prime time

Nove cresce con Accordi&Disaccordi al 4,3% di Share. La metà esatta, invece, realizza Codice Swordfish sul Canale 20. Rai4 con Rebellion – Un atto di guerra raggiunge l’1,3% di Share. L’inganno perfetto su Iris conquista l’1,9% di Share, mentre Charlie’s Angels si accontenta dello 0,9% di Share su RaiMovie. La sfida del preserale, in questa specifica occasione, vede calare Gerry Scotti al 22,8% di Share con La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino, invece, supera il 24% di Share con il 24,2% portando Affari Tuoi in vetta all’access prime time.