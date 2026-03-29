Home Ascolti TV Amici stacca Canzonissima grazie a Zendaya e Pattinson, la Rai vince in access con De Martino. I dati Auditel del 28 marzo 2026

Amici stacca Canzonissima grazie a Zendaya e Pattinson, la Rai vince in access con De Martino. I dati Auditel del 28 marzo 2026

Amici di Maria De Filippi porta Robert Pattinson e Zendaya in prima serata e vince con il 24,1% di Share. Canzonissima resta al 19,8%. In access, invece, prevale Raiuno con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna.

di Andrea Desideri
Amici stacca Canzonissima grazie a Zendaya e Pattinson, la Rai vince in access con De Martino. I dati Auditel del 28 marzo 2026
29 Marzo 2026 12:57

Amici di Maria De Filippi riesce ad allungare il passo su Canzonissima. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si conferma un buon titolo e l’operazione nostalgia porta pubblico sull’ammiraglia di Viale Mazzini. Tuttavia la Fascino PGT sfodera l’asso nella manica. L’ospitata internazionale è un espediente che Maria De Filippi ha sempre adoperato nei suoi programmi. In questo particolare contesto sono arrivati Robert Pattinson e Zendaya.

Entrambi al cinema con The Drama arrivano sul piccolo schermo per promuovere un’opera che sembra già essere un riferimento contemporaneo per il genere. Maria De Filippi coglie l’occasione e guadagna, grazie alle presenze internazionali, il 24,1% di Share. Milly Carlucci, con il nutrito cast di artisti che compone Canzonissima, deve accontentarsi del 19,8% di Share. Sono numeri importanti che indicano la caratura di una sfida tv tutt’altro che chiusa.

Amici allunga il passo, Canzonissima resta indietro

Il sabato sera torna a essere agguerrito sul piano della proposta collettiva che genera, successivamente, percentuali sempre diverse. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 rinnova l’appuntamento con FBI e ottiene il 4,2% di Share, su Rai3 invece troviamo La pelle del mondo con Stefano Mancuso e Lillo al 2,3% di Share. Rete4 con Pari e Dispari si attesta sul 6% di Share. Italia Uno punta sull’animazione riproponendo il classico della contemporaneità Cattivissimo Me 2 che arriva al 4,1% di Share.

La7 scommette ancora una volta sul talk show e l’approfondimento con In Altre Parole: la trasmissione conquista il 7,5% di Share, la seconda parte di programma (definita In Altre Parole…Ancora) si ferma al 4,7%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie il MotoGP e ottiene il 3,8% di Share. Sprint Race e Paddock Live ottengono l’1,1% di Share.

Affari Tuoi svetta in access prime time

Nove cresce con Accordi&Disaccordi al 4,3% di Share. La metà esatta, invece, realizza Codice Swordfish sul Canale 20. Rai4 con Rebellion – Un atto di guerra raggiunge l’1,3% di Share. L’inganno perfetto su Iris conquista l’1,9% di Share, mentre Charlie’s Angels si accontenta dello 0,9% di Share su RaiMovie. La sfida del preserale, in questa specifica occasione, vede calare Gerry Scotti al 22,8% di Share con La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino, invece, supera il 24% di Share con il 24,2% portando Affari Tuoi in vetta all’access prime time.

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